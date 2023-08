Sub-15 do Sporting recebem visita especial de Nuno Mendes

Há duas épocas longe de Alvalade, mas sem esquecer todo o trajeto que construiu ao serviço do Sporting, Nuno Mendes voltou a matar saudades de alguns elementos do clube nesta sexta-feira, uma vez que o lateral de 21 anos do PSG aproveitou a presença da formação de sub-15 dos verdes e brancos num torneio em França para rever velhos conhecidos.O internacional português marcou presença na Macron Cup, competição do escalão de iniciados que decorre Ménilles, na região da Normandia, e conta com os sub-15 do Sporting inseridos no grupo A do escalão da prova, juntamente com Brest, Troyes e QRM.Desta feita, Nuno Mendes, aproveitando também um dia de folga ao serviço do PSG, fez uma deslocação de cerca de uma hora até Ménilles, onde registou através de fotografias o momento especial de convívio com os jovens da Academia leonina.