Tanlongo e a chegada ao Copenhaga: «É uma grande oportunidade para mim»

De chegada ao Copenhaga, clube pelo qual alinhará nesta temporada a título de empréstimo, Mateo Tanlongo destacou a oportunidade neste novo capítulo na carreira, tentando ganhar minutos valiosos para regressar com outra tarimba ao Sporting no final da época. Em declarações aos meios do emblema dinamarquês, o médio argentino de 20 anos mostrou-se contente por esta nova etapa."Estou muito feliz por estar aqui e vou trabalhar para me adaptar rapidamente e ajudar o clube. É uma grande oportunidade para mim. O Copenhaga é um clube respeitado com muito bons resultados na Dinamarca e nas competições europeias, mais recentemente ao qualificar-se novamente para a Liga dos Campeões", apontou o internacional sub-20 pela Argentina.Recorde-se que Tanlongo será emprestado pelo clube de Alvalade ao Copenhaga durante uma época, sendo que a cedência contempla ainda uma opção de compra cujo valor não foi revelado.