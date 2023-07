Telmo Coimbra assina contrato profissional com o Sporting

Telmo Coimbra assinou contrato profissional com o Sporting. O avançado, de 17 anos, representa o clube leonino desde 2012 e assumiu sentir-se "muito feliz" por ter agora a possibilidade de integrar a equipa de sub-19.Em declarações à Sporting TV, o jovem apresentou-se aos adeptos leoninos, revelando que gosta de jogar a 10. "Sou muito inteligente a jogar, com boa visão de jogo, bom passe e bom remate. Gosto mais de jogar a 10, é a posição onde me sinto melhor", afirmou o atacante, que ainda explicou as razões que o levam a apontar Edwards como a sua referência: "É tecnicista e muito rápido. Eu gosto muito da forma de jogar dele".