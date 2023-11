Mamede e a estreia pelo Sporting: «Há muito tempo que ambicionava este momento»

Tiago Ferreira não escondeu a felicidade por ter cumprido a estreia pela equipa principal do Sporting na vitória (2-1) sobre o Raków, tendo entrado aos 71 minutos para o lugar de Marcus Edwards."Muito feliz, há muito tempo que ambicionava este momento, mas depois com o estádio cheio é uma sensação incrível. Significa muito. Desde que entramos no Sporting, ambicionamos chegar à equipa principal e depois quando nos estreamos, é um motivo de orgulho. É um exemplo para os jovens da Academia e espero que sirva de motivação para eles para continuarem a trabalhar, tal e qual como fiz. Trabalhar no máximo, acreditar que é possível e que o dia vai chegar. Senti um friozinho na barriga, é normal. À medida que vamos tocando na bola, isso desaparece. Amorim? Pediu-me para aproveitar o momento e ser feliz em campo", disse o jovem extremo de 21 anos à SportTV, acrescentando: "Uma vitória é sempre importante, mas agora ainda faltam mais jogos. Vamos estar sempre focados nisso."