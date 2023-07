Tiago Tomás oficializado no Wolfsburgo

Tiago Tomas wechselt zum VfL: Der 21 Jahre alte Stürmer unterzeichnet bei den Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und erhält das Trikot mit der Nummer 11.



Herzlich willkommen, @tiagomelotomas! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/KtRLl5sYHT — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 5, 2023

Tiago Tomás é reforço em definitivo do Wolfsburgo, clube com o qual assinou contrato por quatro épocas, até 30 de junho de 2027, informou hoje o emblema da Liga alemã de futebol."Tiago Tomás muda-se para o Wolfsburgo: o avançado de 21 anos assinou contra com o 'wolves' até 30 de junho de 2027 e vai vestir a camisola número 11", oficializou o oitavo classificado da última edição da Bundesliga.Nas duas últimas épocas, o avançado já jogou na Liga alemã, então por empréstimo do Sporting ao Estugarda, a partir de fevereiro de 2022, e permaneceu nos alemães até final da última época, em que a equipa caiu para a segunda divisão.O avançado sai agora em definitivo do Sporting, num negócio que, segundo a imprensa, deverá render aos 'leões' oito milhões de euros, mais dois por objetivos.A saída de Tiago Tomás foi também hoje oficializada pelo Sporting, com o clube a despedir-se do avançado que fez quase toda a formação, desde os iniciados, pela formação 'leonina'."Entraste um menino e sais um verdadeiro leão. Foram 10 anos de compromisso, dedicação e muita entrega ao nosso Sporting", sublinhou o clube.Na Alemanha, o Wolfsburgo espera tirar partido do potencial do avançado, garantiu o diretor Sebastian Schindzielorz."O Tiago está no início da sua carreira, tem grande potencial e pode dar o próximo passo de desenvolvimento no Wolfsburgo. Ele beneficia do facto de já conhecer a Bundesliga e ter experiência internacional com o Sporting", reconheceu o responsável.