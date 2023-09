Tirou dois do caminho com uma finta e voltou a marcar: Diomande continua de pé quente

O Sporting completou a reviravolta no marcador diante do Sturm Graz apenas oito minutos depois do golo de Viktor Gyökeres. O segundo tento do leão na Áustria foi apontado por Ousmane Diomande, defesa central costa marfinense que curiosamente também tinha marcado no fim de semana, diante do Moreirense. No lance, o jovem recebeu na entrada da área, tirou dois adversários da frente com uma finta e, de pé direito, atirou para o fundo da baliza. Pelo caminho, o esférico ainda desviou num defesa e acabou por enganar o guardião Kjell Scherpen.