Tito Arantes Fontes visa decisão de Hugo Miguel em Leiria: «O penálti foi indiscutível»

Tito Arantes Fontes aborda, no seu habitual artigo de opinião no jornal 'Sporting', a "vitória clara" dos leões pordiante da U. Leiria, um resultado que colocou a equipa orientada por Rúben Amorim nas meias-finais da Taça de Portugal, e não deixou de atacar a decisão do VAR designado para o encontro, Hugo Miguel."A arbitragem desta partida dos quartos-de-final tinha no VAR o Hugo Miguel... e desastrada foi a sua atuação nomeadamente na reversão do penálti a nosso favor, com o resultado ainda empatado a zero. O penálti foi indiscutível... a decisão de reversão incompreensível", assinala o antigo presidente do Grupo Stromp referindo-se a um lance ainda na 1.ª parte quando Tiago Martins assinalou penálti por mão na área leiriense e mudou de opinião após ter revisto o lance, a conselho de Hugo Miguel.Esta não foi a primeira vez esta época que Hugo Miguel esteve envolvido em lances polémicos em jogos do Sporting. Logo na 2.ª jornada da Liga Betclic, no Casa Pia-Sporting (1-2), o VAR falhou na colocação das linhas validando o golo de Paulinho que estava em posição de fora de jogo, um lance que lhe valeu algumas semanas na 'jarra'. No mesmo encontro os leões queixam-se de um penálti não assinalado sobre Edwards.Já na jornada 13, no V. Guimarães-Sporting (3-2), os leões queixam-se da grande penalidade assinalada a Adán que permitiu a Tiago Silva anular a vantagem do Sporting ainda antes do intervalo, uma decisão polémica de João Pinheiro que Hugo Miguel validou. Na altura, o presidente leonino, Frederico Varandas, não poupou críticas à equipa de arbitragem que, uma vez mais, foi colocada na 'jarra' pelo Conselho de Arbitragem.