Tochas e tentativa de invasão

O Estádio São Luís ‘vestiu-se’ com uma boa casa – 6.020 espectadores – e um grande ambiente. Apesar de ser um jogo fora, os sportinguistas estiveram em peso e antes do apito inicial fizeram-se sentir, ao arremessarem para o relvado tochas verdes. Já com o jogo a decorrer, no segundo minuto, houve lugar a uma interrupção momentânea para ser retirado do tapete outro engenho pirotécnico.

Apesar de a equipa ainda ter sofrido, com o 3-2, de Gyökeres, irrompeu a festa, tanto que alguns adeptos tentaram invadir o relvado durante a celebração dos jogadores, mas de pronto foram impedidos pelos stewards.