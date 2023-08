Tomaz Morais e a relação com ex-jogadores: «Será sempre a casa deles»

Milhões à parte, Palhinha e Matheus Nunes partilham o facto de terem passado pela formação do Sporting, uma herança que os leões têm procurado preservar e... cultivar, por motivos que transcendem o lucro.

"É tão agradável nós estarmos atentos a entrevistas de ex-jogadores do Sporting e perceber o carinho com que eles falam da sua passagem por aqui", admite o diretor da formação do Sporting, Tomaz Morais, em entrevista ao jornal do clube, que vai hoje para as bancas.

E prossegue: “Isso é muito importante e nós temos vindo a cuidar melhor dos jogadores que passaram por aqui, que hoje em dia estão noutros clubes. Eles têm de sentir que esta será sempre a casa deles. É isso que nós tentamos transmitir”, revela Tomaz Morais, certo de que o rótulo ‘made in Sporting’ continua a ser “fantástico e diferenciador” para quem “olha e se preocupa com a formação.”