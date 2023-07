Torcer contra o Ajax e fugir aos tubarões: Sporting entre os potes 1 e 2 na Liga Europa

O Sporting já prepara a próxima época não só a nível de transferências, mas também com um olho nos desafios e provas que terá pela frente. Nesse sentido, a formação orientada por Rúben Amorim sabe que só poderá deixar uma boa imagem na montra europeia através da participação na Liga Europa, onde tem garantida a presença na fase de grupos, mas não o estatuto de cabeça-de-série.

De forma a escapar a alguns tubarões – desde logo Liverpool e Roma –, bem como a outros emblemas com vaga assegurada no pote 1 do sorteio da Liga Europa, entre eles o Bayer Leverkusen, futura casa de Grimaldo, o Sporting necessita de beneficiar com o destino de outros três clubes: Ajax, Rangers e Dínamo Zagreb. Face aos critérios de definição das posições nos potes (prestação de cada clube na época anterior em provas europeias e respetivo coeficiente no ranking UEFA), os leões somam menos pontos do que o trio supracitado, razão pela qual torcem para que os caminhos não se cruzem.

Já só há duas vagas por preencher no pote 1 da Liga Europa, sendo que uma delas pode ser ocupada pelo Ajax, caso os holandeses sigam em frente no playoff da prova. Neste cenário, o Sporting ainda espera que D. Zagreb e Rangers consigam garantir a ida à fase de grupos da... Champions, definindo assim o caminho dos leões.

Pré-eliminatórias decisivas

O Sporting sonha com uma boa caminhada de D. Zagreb e Rangers, mas também pode alimentar a esperança, mesmo que ambos ‘desçam’ para a Liga Europa. Se forem afastados na 2.ª ou 3.ª pré-eliminatórias da Champions – os croatas arrancam na primeira fase e os escoceses na mesma que o Sp. Braga –, as duas equipas terão uma chance na 3.ª pré- eliminatória da Liga Europa; pelo contrário, caso digam adeus à Champions no playoff, transitam para os grupos da prova onde se insere o Sporting.



Outros possíveis adversários



Ainda estamos numa fase embrionária, com muito por se decidir relativamente às equipas participantes na próxima edição da Liga Europa, mas o Sporting já conhece alguns nomes no lote de possíveis adversários. No pote 1 têm presença assegurada Liverpool, West Ham (vencedor da Liga Conferência), Roma, Villarreal, B. Leverkusen e Atalanta, enquanto o Rennes pode ficar entre o primeiro e o segundo. Já o Betis está na corda bamba entre o 2 e o 3, com Brighton, Friburgo e Toulouse a variarem para já entre os potes 2, 3 e 4.