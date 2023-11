Trabalhou com Amorim na pausa FIFA e reforçou sonho de muitos: «Quero jogar em Alvalade!»

A Sporting TV estreou esta terça-feira a segunda temporada do programa 'Lado B', segmento que mostra aos adeptos o lado mais pessoal dos futebolistas dos escalões mais jovens dos verdes e brancos, com claro foco na equipa B. Desta feita, foi Alexandre Brito, médio de 18 anos, a dar a cara, mas também o peito às balas por um sonho de muitos, estrear-se na grande montra.





"Equipa principal? Vamos dia a dia, com trabalho, dentro e fora do campo. Os atletas têm fases boas, outras menos boas e é preciso trabalho e, acima de tudo, ouvir quem nos quer ajudar", atirou o futebolista que na pausa FIFA trabalhou junto a Rúben Amorim, sem versar, contudo, em excesso de humildade: "Claro que tenho muito sonhos e um deles é jogar em Alvalade, poder estrear-me pela equipa A."Da geração de 2005 - "com muito futebo", garante - Xandi, nome que começou a ouvir em casa, desde miúdo, pela mãe, pela avó e pela tia, conta-nos como foi importante trocar o bairro pela Academia, em janeiro de 2018 e após ter feito época e meia no Linda-a-Velha."Foi importante sair do bairro [em Queluz], que tem muitas coisas boas, mas também tem coisas más. Ir para a Academia foi muito importante. Percebi que era uma grande oportunidade que tinha de agarrar", explicou, recordando, também, os primeiros pontapés na bola: "Foi no bairro, com o meu irmão - ele não podia sair de casa sem me levar! (risos) Jogávamos lá no ringue. A primeira vez que joguei federado foi no Carenque, em Queluz. Na altura era avançado, só queria fazer golos. Marcava muitos. Passei para médio no Linda-a-Velha... Chorei quando me disseram. Disse que não queria, Como disse, sempre quis fazer golos!".

Revelando amizade próxima com outras 'estrelas', como o central João Muniz, o lateral Leonardo Barroso e o avançado Geovany Quenda, Brito revela, no fim, outro nome que dará que falar dentro em breve na Academia: "O Pedro Sanca. Trabalha bem, é bom rapaz e pode chegar lá!".