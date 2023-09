O jogo com o Sp. Braga, o "jantar que tem de pagar a Hugo Viana" e o sorteio da Liga Europa: tudo o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim faz a antevisão ao jogo com o Sp. Braga, marcado para domingo (20h30) na Pedreira.





"Em relação ao Sp. Braga, dar os parabéns pela presença justa na Liga dos Campeões, que também ajuda o país e é sempre bom ver outras equipas a participarem. Obviamente que olhamos com alguma inveja, queríamos estar lá e não há como esconder. Nada melhor do que este jogo para continuarmos o nosso caminho. O nosso objetivo é sempre passar [a fase de grupos]. Temos de estar focados no campeonato, iremos fazer a rotação necessária para ganhar todos os jogos. É um grupo perigoso, com deslocações difíceis e campos diferentes. Estamos preparados. É muito bom estarmos nas competições europeias, mas gostava de estar na Liga dos Campeões. Toda a gente se vai sentir útil e queremos estar em todas as frentes"."A mesma de sempre, implementar o nosso jogo, sabendo que vamos jogar contra jogadores experientes. Se tiver de ser um jogo com muitos golos, que sejam do Sporting. Sabemos que é importante não sofrer. A abordagem vai ser a mesma. Ter a bola, criar ocasiões, travar jogadores como Ricardo Horta, Bruma, Abel Ruiz, Moutinho... Como treinador não quero um jogo com muitos golos, quero uma vitória do Sporting"."Fresneda está convocado e já está apto para ser mais uma opção. Em relação ao mercado, sempre estive descansado. As coisas aconteceram de forma mais precoce. Vendemos um jogador em janeiro e outro num negócio que já estava planeado. Permitiu-nos encontrar os jogadores que queríamos, tivemos essa margem. Tinha a garantia que não iria sair mais ninguém e foi isso que aconteceu. Há três semanas já estava descansado, agora confirmou-se. Os jogadores estão mais focados. Mateus Fernandes também podia estar connosco, mas devido à quantidade de médios... Está num ponto em que deve jogar, fomos fazendo algumas cedências, Tanlongo também foi rodar. Fizemos tudo com muita calma, o que me parece que ajudou todas as partes"."Não quero concordar ou discordar, é a opinião de um treinador, que olha para o Paulinho como um finalizador. Quanto a mim é um bom sinal, o Paulinho sempre foi acusado de ser bom fora de área, mas ter um treinador que diz que é jogador de área... Fico feliz. Muitos jogadores podiam ser convocados, o Paulinho era um deles. Tínhamos vários assim aqui. São escolhas de um treinador, selecionador, que tem de ter resultados. Pedimos aos selecionadores que tenham resultados, e às vezes o manter jogadores ajuda a criar dinâmica de grupo. Acho que alguns jogadores do Sporting já deviam ter sido chamados há algum tempo, mas é seguir em frente"."Sim, ao nível dos três rivais, porque o Sp. Braga também quer lutar pelo título. Diria que estamos ao nível dos rivais, temos potencial para isso. São plantéis diferentes, temos muita juventude e alguns jogadores com experiência. Estou muito satisfeito pela forma calma e focada como foi feito o mercado. Tenho de pagar um jantar ao Hugo Viana porque bem merece pelo mercado que fez""Não tem a ver com a qualidade, podemos dar o exemplo do Palhinha. Foi para uma Liga com outra visibilidade, o valor disparou e esteve quase no Bayern. Não me parece que os clubes da Arábia Saudita olhem primeiro para Portugal. As cláusulas também são algo elevadas, não me parece que seja fácil. O objetivo não me parece que sejam os jogadores do Sporting. Quando as cláusulas são batidas, o clube não pode fazer nada. Seleção? A Seleção não deve ser para ajudar jogadores que estão em momentos maus nem um prémio para os que estão num momento bom. Há um estilo de jogo que por vezes não encaixa com certos jogadores. Os jogadores do Sporting têm de ir porque merecem ir, e depois têm de encaixar na ideia do selecionador. Não tem de ser nenhum prémio e também não tem de ser para ajudar ninguém. Toda a gente gosta de ir à Seleção. Os jogadores do Sporting não devem ter esse prémio, devem ter a oportunidade de defender a Seleção"."São coisas que estão a ser tratadas, não me meto nisso. Fizemos também isso com o Pote, com o Ugarte... Essa parte está muito bem entregue à direção, é uma preocupação que não tenho. Enquanto tivermos apenas 25 por cento do Geny, é sinal que não sai. É uma salvaguarda para os treinadores. O Pote a mesma coisa. Isso é uma coisa em que não me meto e também não faço muita força para ter, é sinal que não saem. Quando há a totalidade e são jovens da formação, aí é que é mais grave porque é muito dinheiro e pode fazer balançar a direção. Quanto a mim, o Geny é para ficar. Dá-nos muito jeito e ainda está a 50 por cento do seu potencial".