«O Dennis ainda está a negociar isso...»: treinador do Feyenoord sobre avançado desejado pelo Sporting

Numa fase em que Ayase Ueda continua com o futuro por resolver, sendo quase certo que deve deixar o Cercle Brugge nesta janela de mercado, o avançado de 24 anos continua a dar que falar, com Sporting e Feyenoord atentos à sua situação na Bélgica. Tal como o nosso jornal dá conta na edição deste domingo, Ueda chegou a ter uma pré-acordo com o Feyenoord, mas pediu aos agentes para congelarem as conversações, em face do interesse do Sporting, que poderá investir no nipónico, caso Chermiti ou Paulinho sejam vendidos.Tendo isso em conta, Arne Slot, treinador do clube de Roterdão comentou o contexto em torno do dossiê Ueda. "Acho que toda a gente sabe que jogador queremos para reforço. O Dennis ainda está a negociar isso", esclareceu o técnico do Feyenoord, em declarações à ESPN, referindo-se ao papel do diretor-desportivo do clube, Dennis te Kloese.Recorde-se que o Cercle Brugge pede, no mínimo, 10 milhões de euros para negociar o passe do internacional nipónico de 24 anos, um valor ao qual poderá acrescer outra quantia por objetivos ou percentagem dos direitos.