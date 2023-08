Treinador italiano vê Sporting como equipa mais interessante da Europa: «Joga em 3x4x3 de forma inteligente»

Gabriele Cioffi, treinador que passou por equipas como Verona e Udinese, considera o Sporting a equipa mais interessante da Europa a nível tático ao ser questionado sobre a equipa que mais o cativava nessa componente.. Numa compilação de entrevistas a vários treinadores realizada pela 'Sky Sports' sobre a forma como as táticas vão evoluir no futuro, o italiano, de 47 anos, deixa elogios a Rúben Amorim"Rúben Amorim no Sporting, porque joga em 3x4x3, mas de forma inteligente. Joga algumas vezes em transição e espera pelo adversário", refere o técnico, que, de seguida, também destaca o Hamburgo, orientado por Tim Walter.Em resposta a esta pergunta, o Sp. Braga também é destacado mas por Robert Moreno. O treinador, que foi adjunto de Luis Enrique em clubes como Barcelona e Roma mas também na seleção espanhola, considera que os minhotos têm sido "incríveis" em Portugal."Em Espanha, gosto do Villarreal e da Real Sociedad. Em Inglaterra, tenho de dizer Brighton, Arsenal e Manchester City. Em França, a forma como o Stade de Reims tem contratado jogadores sem ter muito dinheiro é incríve. Adorei o Luciano Spalletti em Itália. O Sp. Braga está a fazer coisas incríveis em Portugal", afirmou numa compilação, que também conta com as presenças de Carlos Carvalhal, ex-técnico do Celta, e João Nuno Fonseca, adjunto no Valenciennes.