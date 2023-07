Treino antes do regresso a Lisboa

Concluída a lista de compromissos do Sporting no Sul do país, quer à porta fechada quer no Estádio do Algarve, a formação orientada por Rúben Amorim irá cumprir hoje o último dia da passagem por Lagos. Tal como é habitual na ressaca de jogos de preparação, o plantel realizará um treino de recuperação na unidade hoteleira, na parte da manhã, antes de seguir viagem rumo a Lisboa, após o almoço. Depois de 12 dias de estágio no Algarve, o treinador de 38 anos irá conceder amanhã um dia de folga aos jogadores, com o regresso aos trabalhos na ala profissional da Academia a estar agendado para sexta-feira. Até ao final da pré-época, o emblema de Alvalade recebe ainda o Villarreal, no Troféu Cinco Violinos, domingo, antes de visitar o Everton, dia 5 de agosto.