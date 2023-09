Treino com internacionais

Após dupla folga concedida por Rúben Amorim, o plantel reúne-se hoje em Alcochete para começar a preparar o jogo com o Moreirense, no domingo.

A nota de destaque vai para o início do regresso de alguns dos internacionais que, na última semana, estiveram ao serviço das respetivas seleções. Neste grupo está Geny Catamo que, no sábado, ajudou Moçambique a assegurar a qualificação para a CAN de 2023 – o ala, de 22 anos, foi decisivo ao fazer a assistência para o 3-2 com o Benim, assinado pelo ex-avançado do Benfica, Clésio. De volta deverá estar também Hjulmand, que somou a primeira internacionalização pela Dinamarca, frente a San Marino, mas anteontem não saiu do banco na visita à Finlândia. Gonçalo Inácio também estará de volta após ter bisado por Portugal na goleada ao Luxemburgo (9-0).

Diomande, Morita, Gyökeres, Franco Israel, Eduardo Quaresma, Essugo, João Muniz, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro ainda poderão jogar hoje. Serão reintegrados até ao final da semana.