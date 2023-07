Treino com "muita bola" do Sporting no estágio do Algarve

O Sporting realizou este domingo mais um treino matinal, na unidade hoteleira localizada em Lagos, numa sessão de trabalhos marcada por muito contacto "com a bola", adiantou o clube de Alvalade, no seu site. Num treino no qual St. Juste, a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, continuou entregue a trabalho de ginásio, Rúben Amorim contou, segundo o boletim, com os restantes jogadores à disposição.O emblema de Alvalade aponta um treino deste domingo preenchido por "empenho máximo, concentração e vontade de realizar todos os exercícios com o máximo rigor e entrega", bem como "pormenores afinados", tendo em vista os últimos desafios em solo algarvio, agendados para terça-feira.Nesse dia, os leões disputam um jogo à porta fechada de manhã, frente ao Portimonense, enquanto a partir das 20h30 terão um particular contra a Real Sociedad, no Estádio do Algarve.