Tribunal anula duas multas

O infame clássico dos coletes azuis já figura como uma memória longínqua mas, passado um ano e meio sobre esse FC Porto-Sporting de 11 de fevereiro de 2022, ainda há decisões judiciais a conhecer a luz do dia. A mais recente, apurou Record, diz respeito a um recurso para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que confirmou uma deliberação anterior do TAD, de revogar multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina da FPF à SAD dos leões (20.910 euros) e ao antigo diretor de comunicação do clube, Miguel Braga (10.200 euros).