Trincão: «Acabámos por sofrer dois golos que não queríamos»

Gyökeres apontou um hat trick e foi naturalmente quem mais brilhou na vitória (4-2) do Sporting frente ao Farense, mas houve outros nomes em destaque na formação leonina, como é o caso de Trincão, que assistiu no golo inaugural. Em declarações à Sporting TV, o avançado de 23 anos assumiu o objetivo de passar à final four da Allianz Cup e ainda reconheceu que está a ganhar mais confiança."Ganhámos que era o mais importante. Acabámos por sofrer dois golos que não queriamos, mas acho que controlámos bem o jogo e merecemos a vitória.""Analisámos bem esse jogo, estávamos preparados. Sabiamos que ia ser diferente porque eles lá jogaram com dez, por causa da expulsão. Estudámos bem o jogo, ganhámos e estamos felizes""Nós somos o Sporting… queremos ganhar todos os jogos e este não fugiu à regra""O míster procura meter-nos a todos com as mesmas cargas para estarmos preparados para jogar. Temos que trabalhar, recuperar… é a nossa vida. Estamos preparados para isto""Estou aqui para ajudar, como sempre fiz. Dou sempre o meu melhor. É o que procuro fazer para ajudar a equipa a ganhar""[risos] Conheço-o, já joguei com ele. Disse-lhe que tinha estado muito bem. Espero fazer na próxima""Sim, tenho que fazer por isso"