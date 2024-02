Trincão agradeceu prémio do melhor jogador de janeiro: «Espero poder continuar a ajudar»

Trincão recebeu o prémio relativo ao melhor jogador do mês de janeiro, uma distinção atribuída pelo Sindicato de Jogadores (SJ). O internacional português, com 16,62% dos votos, bateu o seu companheiro de equipa Gyökeres (13,44%) e o benfiquista Rafa (12,32%).Em declarações às plataformas do SJ, o avançado fez questão de partilhar o troféu com os seus companheiros de equipa. "Quero agradecer ao Sindicato, ao Sporting e aos meus companheiros por este prémio. Estou muito contente por ter ganho, e ser reconhecido, e espero continuar a poder ajudar o meu clube e a equipa", afirmou o internacional português que no mês de janeiro marcou cinco golos e ainda fez uma assistência em quatro jornadas.