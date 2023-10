Trincão de fora no último treino do Sporting antes da Atalanta

O Sporting realizou esta quarta-feira de manhã o derradeiro treino antes da recepção à Atalanta, na 2.ª jornada do grupo D da Liga Europa, com uma ausência de notar: tal como Record adiantou , Trincão não treinou na terça-feira devido a problemas físicos e voltou a ficar aos cuidados do departamento médico hoje.Além do extremo, também os jovens João Muniz e Afonso Moreira recuperam das respetivas lesões e foram assim baixas para Amorim.O treinador, de 38 anos, contou, na sessão que teve os 15 minutos abertos à comunicação social, com Coates e St. Juste integrados a 100% e sem qualquer proteção. Mamede, extremo da equipa B, voltou a ser chamado.O Sporting ultima a preparação para o duelo com a Atalanta, agendado para as 17h45 desta quinta-feira. Antes, ainda hoje, Rúben Amorim e um jogador a designar farão a antevisão ao encontro, a partir das 19h00, no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.