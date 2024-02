Trincão eleito jogador do mês para o Sindicato de Jogadores

Trincão foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro para o Sindicato de Jogadores. Com um arranque de ano impressionante, o internacional português somou cinco golos e uma assistência, um rendimento que ajudou a equipa orientada por Rúben Amorim a manter-se no topo da classificação.O atacante leonino, com 16,62% dos votos, ficou à frente do seu companheiro de equipa Gyökeres (13,44%) e o avançado do Benfica, Rafa (12,32%). O camisola 17 dos leões sucede assim ao atacante do Arouca, Mujica, que venceu o prémio no passado mês de dezembro.