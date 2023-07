Tripla vitória do Sporting nas equipas B, sub-23 e sub-19

A equipa principal do Sporting está a estagiar no Algarve, mas os escalões de formação permanecem em atividade com jogos de preparação em Alcochete. Este sábado de manhã, a equipa B recebeu e venceu o Caldas por 2-1, com golos de Alexandre Brito e Rodrigo Ribeiro, já no último minuto da partida. Num outro campo da Academia os sub-19 derrotaram o Alverca, por 3-2, com Amadu Baldé, Telmo Coimbra e Sérgio Matos a faturarem. Já os sub-23 receberam a formação principal do Amora no estádio do Alcochetense, e também saíram vitoriosos com Geovany Quenda, Lucas Anjos e Guilherme Silva a apontarem os golos dos leões (3-1).