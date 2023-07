Último ADN de Leão terá surpresas

O Sporting está a ultimar os preparativos para a estreia do 'ADN de Leão' ao vivo, no sábado (21h30), no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. E no plano do espetáculo, que marca a última edição do podcast dos leões e terá lugar no dia que assinala o 117.º aniversário do clube, estão várias surpresas, algumas já reveladas.

Ontem, através das redes sociais, o Sporting confirmou a presença de convidados de luxo, entre eles Coates, Adán, Pote e Essugo. Ao quarteto do plantel orientado por Rúben Amorim, juntam-se os futsalistas Hugo Neves e os gémeos Paçó, Bernardo e Tomás, e as futebolistas Rita Fontemanha e Ana Teles – todos serão recebidos no palco pelo apresentador do formato, o humorista Guilherme Geirinhas.

O painel ganha forma, mas as novidades não se ficam por aqui. Isto porque, ao que foi possível perceber, o Sporting deve desvendar o equipamento alternativa para 2023/24, um mês depois de ter apresentado a sua 'pele' principal para a nova época – também as camisolas de treino já foram desvendadas.

Ingressos disponíveis

Já com a galeria de pé e camarotes esgotados, estão ainda à venda bilhetes para a 1ª (35€) e 2ª plateia (32,5€) em bol.pt.