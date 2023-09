Uma camisola especial: Sporting deixa marca no Dia das Línguas Gestuais

Na partida entre Sporting e Rio Ave, o emblema de Alvalade aproveitou a ocasião do Dia Internacional das Línguas Gestuais para deixar uma marca e apresentar-se em jogo com uma camisola algo diferente. Neste caso, numa parceria conjunta com a Betano, patrocinadora do clube, os verdes e brancos recorreram a um dorsal especial em pleno Estádio José Alvalade.Assim sendo, os jogadores do plantel da equipa principal do Sporting alinharam na vitória (2-0) sobre os vilacondenses com uma camisola alusiva ao Dia das Línguas Gestuais, surgindo com indicações gestuais no local habitualmente preenchido pelas letras da Betano.