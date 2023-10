Uma dezena vai ao... périplo FIFA

Jogadores nas seleções

São 10 os futebolistas do plantel principal do Sporting que vão desfalcar os trabalhos de Rúben Amorim, que só volta à Academia amanhã, após tripla-folga concedida aos seus jogadores. Numa semana e meia sem competição interna, os jogadores dos verdes e brancos vêem-se envolvidos em 18 encontros, sendo Rodrigo Ribeiro quem avança primeiro, no seu caso pela seleção de Portugal sub-19, contra as Ilhas Faroé. Viktor Gyökeres e Franco Israel, vão, um dia depois e com a Suécia e o Uruguai, defrontar Moldávia e Colômbia.