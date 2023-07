Varandas e o polémico aumento salarial: «Valores muito inferiores aos dos nossos rivais»

Reagindo à polémica dos aumentos salariais nos órgãos sociais da SAD do Sporting , Frederico Varandas - que tem previsto um aumento de até 32% - vincou que todo o processo foi transparente e que estes valores continuam abaixo dos registados no Benfica e FC Porto."Eu soube quanto o presidente deveria ganhar segundo a Comissão de remunerações. Jamais eu diria que o presidente devia ganhar isto ou aquilo. Faço um desafio: analisem o processo de remuneração dos 3 grandes e ponham o Sp. Braga também. Vão ver, a uma grande distância, que o processo mais transparente, claro, rigoroso e limitativo foi o do Sporting. (...) Ao contrário dos outros, o Sporting tem um processo de remuneração definido, se ficar em 1º, 2º ou 3º, o que for. E mesmo neste valor agora aprovado fica ao nível da administração do Sp. Braga. Estamos a falar de valores muito inferiores aos dos nossos rivais. Sei o que interessa ao sócio do Sporting, é um processo de remuneração transparente. E que não haja sacos azuis. Este presidente e administração em 5 anos não tem um processo de fraude fiscal, de desvio de dinheiro, de ter familiares de agentes de futebol a ganhar comissões. Isto é sagrado para o sócio do Sporting. Não temos", disse o líder verde e branco numa entrevista à Sporting TV.