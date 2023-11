Varandas junta-se hoje ao plantel

Frederico Varandas, presidente do Sporting, junta-se hoje ao plantel dos leões em Alcochete, ao final da manhã, para almoçar com os futebolistas e ali passar a tarde, antes de rumar com a comitiva, no autocarro dos verdes e brancos, até ao Estádio da Luz.

Aí, e como tem sido hábito seu, aproveitará as boas relações com Rui Costa para assistir ao dérbi ao lado do homólogo dos encarnados.