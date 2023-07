Varandas: «Ugarte é jogador do Sporting, não do PSG. Tem 95% de hipóteses de sair»

Frederico Varandas abordou o futuro Manuel Ugarte, em entrevista à Sporting TV , garantindo que médio uruguaio "tem 95% de hipóteses de sair do Sporting para dois grandes clubes europeus"."É um grande jogador. Excelente carácter, grande profissional. Mas que não é jogador do PSG, é jogador do Sporting. O Ugarte, se perguntar a opinião ao presidente do Sporting, tem 95 por cento de sair do Sporting para dois grandes clubes europeus, um é sabido como ele próprio disse, o PSG… O Chelsea? Não vou comentar. Dois clubes bateram o valor da cláusula. Fizeram-lhe propostas do ponto de vista da carreira e salarial, primeiro ele optou por um, depois mudou de opinião para outro, como é normal. Nós dissemos as condições que seriam o valor da cláusula e outros custos que interpretamos que tem de ser o clube comprador a assumir. Ainda não está preto no branco com o PSG, há outro clube na disposição de dar este valor, acho que dificilmente vai ficar no Sporting", referiu o presidente dos leões.Com a saída de Ugarte, Varandas garante que ficam encerradas as saídas de elementos fundamentais para Rúben Amorim: "Não vamos vender mais nenhum jogador que consideramos nuclear. Nenhum jogador vai ser negociado pelo Sporting. O Sporting fez o planeamento que fez, tínhamos a obrigação de vender o que tínhamos de vender. A partir de agora, o Sporting não negoceia, é bater a cláusula e um pagamento. Se acontecer, aconteceu e temos de ir ao mercado."