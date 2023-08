St. Juste "de classe mundial", a vantagem de ter mais vendas e a aposta nos jantares de equipa: tudo o que Amorim disse

Rúben Amorim faz, a partir das 19h00, a conferência de antevisão ao Sporting-Famalicão, marcado para amanhã (20h30) e referente à 3.ª jornada da Liga Betclic."Esperamos um bom ambiente. Agradecer aos adeptos a forma como nos estão a apoiar depois de uma época difícil. Também explicar-lhes que vai ser um jogo onde não vamos estar sempre por cima, portanto vão ter de ter paciência. Mas precisamos da ajuda deles, sabendo que os jogos agora duram talvez 100 minutos. Vamos à procura da vitória. Agradecer mais uma vez a forma como nos apoiaram no primeiro jogo e no segundo jogo fora, onde esgotaram. Vamos dar tudo. Não prometemos a vitória, queremos muito ganhar e vamos dar tudo para vencer. O Famalicão é uma equipa de jovens talentosos, é um bocado o Brighton português. Tem bons jogadores que podemos olhar para eles. Bom treinador que nem sempre tem tempo para trabalhar os jogadores. É uma equipa de jovens talentos que, quanto maior é o jogo, menor é a responsabilidade, sentem-se mais soltos. Está lá sempre muito talento e sentem-se mais à-vontade em jogos grandes. Espero um encontro muito difícil onde vamos ter de sofrer mas estou convencido de que vamos vencer"."Só estará no Sporting até que provem o contrário. Ninguém apresentou o Fresneda, vamos esperar. Falta uma semana e depois vamos fazer a avaliação do mercado. Não posso falar de um jogador que ainda não é do Sporting.""já falámos sobre isso. Foram momentos diferentes, uma situação diferente na parte financeira do clube, já passou para trás das costas. Durmo muito descansado. Só não durmo tão descansado porque temos um jogo importante amanhã e queremos ganhar. St Juste está a fazer o seu caminho e estamos a prepará-lo da melhor forma. Estamos a tentar tirar o melhor dele, é um jogador de classe mundial e queremos que dure muitos anos no Sporting."

"O meio-campo vai ser o que os jogadores mostrarem durante a semana. O Dani voltou bem. Todos podem ser opção. Depende da qualidade deles e principalmente das características do adversário. Sendo o meio-campo muito equlibrado e com características diferentes, o que vamos encontrar a cada fim de semana vai ditar a nossa escolha. Hjulmand está apto para ser opção amanhã, não vou dizer quem vai jogar.

"Quando chegámos aqui mesmo com pouco investimento, digamos assim, quisemos ganhar títulos. Está no ADN. Percebo a ideia do investimento e mais responsabilidade. Temos uma maneira de trabalhar, gastamos metade do que vendemos. Estamos nessa base. Ao contrário do que se pode querer vender, não estamos a dar um passo maior do que a perna. Estamos a fazer a mesma coisa. A vantagem é que vendemos Porro e Ugarte já a pensar nisso. Permite-nos ter um mercado mais tranquilo do que quando não há vendas. A responsabilidade é a mesma mas com mais vendas. Até agora tem corrido bem.""Muito bem. O grupo é jovem e isso ajuda. São personalidades diferentes. Temos apostado muito nos jantares de equipa e isso ajuda a que encontrem o seu espaço na equipa. Dentro de campo têm dado a sua resposta. Hjulmand, mais do que roubar bolas, foi a sua qualidade com bola e nota-se que é diferente dos jogadores que temos. Gyökeres é um jogador que nos dá dimensão diferente pelas características que tem. Fora do campo é óbvio. Vivem num sítio bom e num clube muito grande. Estão rodeados de grandes jogadores. Quando os contratámos pedimos para não olharem tanto a qualificação, olhem aos jogadores que nós temos. Eles não podiam estar mais felizes e nós também não."

3 golos sofridos até agora? Ainda sobre Fresneda, que tipo de jogador quer na lateral esta época?

"Falaremos disso no fim do mercado, porque seria injusto falar dessa situação porque estaria a falar de um possível reforço. Golos sofridos? Não tem só a ver com a defesa, se viram o jogo do Palhinha esta tarde e temos ido ver jogos do passado, até porque estamos a repetir algumas rotinas que fazíamos. E voltámos ao passado a tentar encontrar formas de jogar melhor. Na primeira época, Palhinha era um jogador diferente na forma de parar transições e sentimos isso. Mesmo com Ugarte, que não é o mesmo jogador. Morita é um jogador completamente diferente, mas tem jogado e temos uma capacidade de ter bola e uma imaginação naquela zona que Palhinha não tem. Destapamos de um lado para tapar do outro e temos que ver características dos jogadores. Se olharmos aos pormenores do golos, foram desconcentração e relaxamento da equipa. Não podem acontecer porque pagamos caro. Principalmente o primeiro golo do Vizela que surge de um pontapé de baliza. O golo do Casa Pia foi uma jogada onde estamos todos atrás da linha da bola, temos tempo para tapar. Até Pote está a discutir com um jogador. Morita podia fechar mais no meio. Coates, ao invés de correr para trás, mais rápido, deixou-o ficar fora de jogo e Diomande sentiu que tinha de ir atrás dele e deixou o jogador em jogo. Todos esses pequenos pormenores fazem com que se sofram golos. Trabalhamos muito bem esta semana e espero que amanhã seja o primeiro de muitos jogos sem sofrer golos."



Tem base mais estável em relação a época passada mesmo em comparação com os rivais, é benéfico?



"Não sei se vai ter impacto na classificação final. Fomos campeões com muitas mexidas, com muitos miúdos. Enquanto treinador e para dar um passo seguinte e tornar a equipa mais forte, acho que este é o caminho. As melhores equipas no Mundo são as que mantêm uma base ao longo de muito tempo. Espero tirar proveito, vamos ver se o treinador consegue."