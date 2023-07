Gyökeres entra na 2ª parte em derrota da Suécia: como jogou o alvo do Sporting

Numa altura em que tem visto o seu futuro ser debatido de forma quase diária, com o Sporting a apresentar-se como um clube interessado na sua contratação, Viktor Gyökeres alinhou esta terça-feira ao serviço da seleção principal da Suécia, numa partida a contar para a qualificação para o Euro'2024 mas que não foi de encontro ao esperado.Isto porque os escandinavos acabaram por sair derrotados por 2-0 na visita à Áustria, num jogo do grupo F da qualificação europeia em que Viktor Gyökeres não foi titular, acabando por entrar em ação pela Suécia a partir da etapa complementar. O avançado do Coventry foi lançado em campo aos 76' para o lugar de Isak, quando o marcador da partida em Viena ainda não tinha mexido, mas pouco tempo depois viu a Áustria chegar à vantagem através de Baumgartner (81'). Até final a Suécia tentou igualar o encontro, com Viktor Gyökeres a registar uma boa arrancada aos 83' além de um remate perigoso num livre direto já por volta dos 84', só que, ainda antes do apito final, os visitantes sofreram o segundo golo novamente por Baumgartner (89').Desta feita, já com os compromissos internacionais pela seleção sueca realizados, Viktor Gyökeres irá desfrutar de um período de férias, mas de igual forma com um olho na definição do seu futuro. Recorde-se que o Sporting está interessado na contratação do jogador do Coventry e já o fez saber junto do emblema inglês, mas o clube do Championship promete um braço de ferro neste dossiê.