Viktor Gyökeres novamente titular pela seleção da Suécia

Antes de se juntar aos trabalhos da equipa principal do Sporting, Viktor Gyökeres ainda irá ajudar a seleção sueca, no último jogo internacional do grupo F de qualificação para o Euro'2024 nesta paragem internacional. Nesse sentido, o avançado do Sporting faz parte do lote de titulares da seleção nórdica para o encontro desta terça-feira perante a Áustria.Numa partida em que a Suécia tenta relançar a corrida pelo apuramento direto para a fase final do Europeu na Alemanha, o ponta-de-lança de 25 anos volta a repetir a presença no onze, depois de ter sido opção inicial igualmente na goleada (5-0) sobre a Estónia, um jogo no qual chegou a marcar um golo aos 64'.De resto, Gyökeres soma um golo ao cabo de uma partida realizada nesta qualificação para o Euro'2024 e tentará repetir a marca na partida em Solna, com início marcado para as 19h45.