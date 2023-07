Villarreal já está em Lisboa e treinou na Academia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Villarreal CF (@villarrealcf)

O Villarreal foi o adversário escolhido pelo Sporting para participar na 11ª edição do Torneio Cinco Violinos já está em Lisboa e, este sábado, realizou um treino na centro de estágio dos leões em Alcochete. O clube espanhol utilizou as suas redes sociais para mostrar as condições que usufruíram na Academia.