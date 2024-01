Vitória de Marrocos frente à Zâmbia mantém Diomande na CAN

A vitória de Marrocos frente à Zâmbia (1-0), na última jornada do grupo F da CAN, assegurou a continuidade da Costa do Marfim na prova pois integra o lote dos quatro melhores terceiros classificados. Desta forma, Diomande vai continuar a concentrado na seleção ao contrário de Geny Catamo que já se treina em Alcochete, e é certa a sua ausência no jogo com o Casa Pia...pelo menos.A Costa do Marfim vai defrontar o Senegal nos oitavos de final, num encontro que está agendado para a próxima segunda-feira.