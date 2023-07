Watford e Norwich City prontos a atacar Rafael Camacho

De acordo com o portal 'Football Insider', os dois clubes do Championship devem em breve apresentar uma proposta ao Sporting pelo jogador de 23 anos, que está em final de contrato com a formação de Alvalade.Aos 23 anos, Camacho pode assim voltar ao futebol inglês, onde jogou nas camadas jovens do Liverpool e Man. City, depois de uma passagem sem deixar grande marca pelo futebol português. No Sporting desde 2019/20, Camacho apenas conseguiu ter espaço de jogo na primeira temporada, com 26 jogos e 1 golo. Depois disso, 'caiu' à equipa B e passou por três empréstimos: a Rio Ave, BSAD e Aris Salónica.O relato dos ingleses não adianta valores para uma eventual investida, mas comoavançou recentemente o Sporting pretende 7 milhões de euros pelos seus direitos , mais 10% numa futura venda.