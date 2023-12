Tiago Silva satisfeito

Autor do único golo da partida, Tiago Silva sublinhou a importância de terminar o ano com uma vitória. "Era importante terminar com 29 pontos, colar lá em cima na tabela, manter o bom momento e presentear os adeptos nesta altura de Natal. Saímos daqui felizes, mais tranquilos para poder festejar com a família", frisou, agradecendo a presença dos adeptos naquela que foi a segunda melhor casa da época: "Vieram para ser mais um. Isso é importante para nós."

Entretanto, o central Mikel Villanueva voltou ao boletim clínico, agora devido a lesão muscular.