André Silva imparável

Protagonista de uma das novelas do mercado de inverno, André Silva não se deixou afetar e manteve um rendimento impressionante. Os números do avançado não baixaram e, atualmente, o camisola 7 do Vitória continua a viver uma série de grande produtividade. Nos últimos sete encontros em que participou, o brasileiro apontou um total de seis golos, uma sequência de alto nível. Nesse período, a equipa faturou por 12 vezes, o que significa que André Silva fez metade.