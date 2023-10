Acionistas do V. Guimarães deliberam a entrada de dois novos administradores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os acionistas do Vitória vão decidir, esta terça-feira, em assembleia geral, a possível integração de Rui Rodrigues e de Silvério Alves no Conselho de Administração da SAD.Até então vice-presidente do Conselho Fiscal e diretor das modalidades, respetivamente, os dois elementos vão ser considerados na reunião magna.Entretanto, o Conselho Fiscal já se pronunciou sobre a situação de Rui Rodrigues, agradecendo-lhe o trabalho desenvolvido e esclarecendo que convidou João Freitas, até aqui vogal de contas, para assumir a vaga.