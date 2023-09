Adepto que caiu da bancada no Estádio D. Afonso Henriques a recuperar: «Tive uma segunda oportunidade»

O dérbi entre Vitória e Vizela, a 7 de maio, ficou marcado pela queda de um adepto da bancada superior do Estádio D. Afonso Henriques. Quatro meses depois, Nuno André ainda não está totalmente recuperado das lesões que sofreu, mas encontra-se bem melhor. Em declarações à Rádio Santiago, o adepto diz-se grato pela segunda oportunidade que teve."É um dia que vai ficar marcado, foi um dia triste. Foi um milagre. A vida deu-me uma segunda oportunidade. Além do azar, tive muita sorte. Tive uma queda grave, várias lesões, finalmente estou em recuperação, estou na fase de fisioterapia e estou a ter melhorias. Agora o tempo dirá como vou ficar", referiu, lembrando as razões que levaram à queda."Meti-me em cima da grade, o Vitória estava a atacar, escorreguei e caí para a frente. Tentaram segurar-me e caí. Só me lembro de acordar no hospital", concluiu.