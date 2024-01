Adeptos do V. Guimarães em fila desde as 7 horas para comprarem bilhetes para Barcelos

Loucura na procura de bilhetes dos adeptos do V. Guimarães para a visita de domingo à noite a Barcelos. As portas do atendimento ao associado, no Estádio D. Afonso Henriques, só abriam às 9h30 desta quinta-feira mas já havia fila desde as 7. As imagens falam por si...O número de bilhetes disponíveis não é conhecido e o Vitória não dá mais esclarecimentos, sendo que são esperados cerca de dois mil adeptos dos vitorianos no confronto com os gilistas e numa altura em que a equipa de Álvaro Pacheco está colada ao rival Sp. Braga no quarto lugar da tabela e poderá até ultrapassar os arsenalitas, ainda que à condição, uma vez que a equipa de Artur Jorge só jhoga quarta-feira, frente ao Chaves.Entretanto, o Vitória informou os seus adeptos que quem adquiriu vouchers Continente para o jogo com o Gil Vicente deverá "trocá-los por bilhetes nas bilheteiras oficiais do Estádio Cidade de Barcelos", sendo que os referidos ingresso se destinam à Bancada Sul do recinto dos gilistas. Ainda na mesma nota, o clube acrescenta que o Gil Vicente permitiu os adeptos visitantes a entrarem no referido setor com adereços do emblema vimaranense.