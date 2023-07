Adrián Butzke feliz no V. Guimarães: «É um grande passo na minha carreira»

Adrián Butzke ainda agora chegou ao Vitória, mas não tardou em deixar claras as intenções. Feliz pelo "grande passo na carreira", o avançado, de 24 anos, prometeu tentar corresponder com fúria e golos.: "Tinha de agarrar esta oportunidade. Esta mudança para o Vitória SC é um passo muito grande na minha carreira e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade"."À partida, nada tenho garantido. Terei de lutar por um lugar, sabendo que a competitividade é grande no grupo. Os avançados, tal como o resto da equipa da equipa, têm grande qualidade. Só penso em ajudar, tornar-me útil, de modo a ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos".: "Sou forte no jogo aéreo, mas também gosto de ter a bola no pé. O que interessa é a ajudar a equipa, seja qual for a situação".: "Quase todos os golos que faço são de cabeça. Desde muito jovem que me destaquei dos outros pela altura e pelo bom jogo aéreo. Essa será a minha maior virtude".: "Tenho essa fúria [espanhola]. Em campo tudo muda: transformo-me. Tenho a fúria espanhola e a fúria alemã. O meu pai é alemão. Aprecio muito, aliás, a componente física do futebol alemão. O futebol em geral tem cada vez mais essa característica. É uma guerra no bom sentido"."Julgo que será uma adaptação fácil. Pelos anos que levo em Portugal, conheço bem o Vitória SC. É uma equipa que ataca constantemente nos jogos, cria muitas oportunidades de golo e isso ajuda, naturalmente, os avançados. Acredito por isso que farei bastantes golos, superando a minha melhor marca"."Será um bom desafio. Nunca disputei provas europeias e, por isso, vou tratar de me apresentar bem. Tenho muitas ‘ganas’ de começar bem. Vou com muitas ilusões. Gostaria muito que essa estreia acontecesse já no dia 27 deste mês, mas tudo dependerá do treinador. Até lá, vou dar o meu máximo; será depois titular quem estiver no melhor momento"."Criam um ambiente incrível nos jogos. São do melhor que há em Portugal, sem dúvida alguma. Apoiam sempre, do princípio ao fim, pelo que tenho muita vontade de me estrear e de jogar no Estádio D. Afonso Henriques".