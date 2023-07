Afonso Meireles, filho de Flávio Meireles, assina contrato profissional com o V. Guimarães

Afonso Meireles, filho de Flávio Meireles, assinou contrato profissional com o V. Guimarães. O médio, de 17 anos, fica agora vinculado aos minhotos até 2026.Em declarações aos meios do clube, o jovem jogador revelou-se muito feliz pela oportunidade. "Sou desta cidade, deste clube, e é normal que esta assinatura me faça muito feliz. Era algo que eu queria, pois mostra que os responsáveis do futebol gostam e confiam em mim e é, por isso, um momento feliz. É a melhor forma de começar uma nova época", disse o médio, que quer evitar comparações com o pai doravante."É normal que me comparem ao meu pai. Aliás, é algo que me deixa orgulhoso mas não quero que me vejam como ‘o filho do Flávio’. Quero fazer o meu caminho, quero fazer muitos jogos no escalão de Sub-17 e continuar a ser chamado à Seleção Nacional. Quero mostrar que posso ser melhor que o meu pai, embora eu penso que já sou", apontou em tom bem-disposto.