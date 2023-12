Álvaro Pacheco: «Acabamos 2023 de uma forma que nos enche de orgulho»

Álvaro Pacheco enalteceu a "persistência" dos seus jogadores, que fez com que o V. Guimarães terminasse 2023 com uma vitória caseira (1-0) sobre o Rio Ave. "Dedicar os três pontos à família vitoriana. Foi a segunda maior casa da época, isso foi muito importante", começou por dizer o treinador dos vimaranenses, em declarações na conferência de imprensa no final da partida.





"O jogo foi muito encaixado na primeira parte, não conseguimos encontrar os espaços diante de uma equipa muito bem trabalhada, que percebe muito bem o jogo. Ficou provado que a classificação que têm não corresponde ao que produzem. Na primeira parte não tivemos capacidade de circulação e ligação, procurámos outras soluções, como a profundidade. Não houve grandes oportunidades no primeiro tempo. Na segunda parte o Nuno encontrou os espaços muito bem para abrir caminho ao Mangas. Fizemos uma segunda parte mais dentro do que pretendíamos. Nos jogos equilibrados o pormenor define, o pormenor surgiu pela persistência dos meus jogadores."

Pontuação e mentalidade "campeã" da equipa

"Ter 29 pontos deixa-nos orgulhosos porque sentimos que a equipa está a crescer. Aliado a isso estamos a ser uma equipa que soma pontos, que tem uma mentalidade campeã. Os jogadores deram mais uma demonstração disso num jogo muito complicado. Só uma equipa com essa mentalidade é que seria capaz de vencer este jogo."



Desejo de fazer melhor em 2024 e de vencer... o dérbi com o Sp. Braga

"Vamos tentar fazer melhor em 2024. Acabamos 2023 de uma forma que nos enche de orgulho, mas temos a responsabilidade em cima de procurar cumprir os objetivos que vão surgir. Temos o jogo com o Sp. Braga no dia 6 e queremos muito regressar aos triunfos fora de casa", terminou.