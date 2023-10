Álvaro Pacheco antevê duelo da Taça de Portugal: «Não olho para estes jogos como mais acessíveis»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo do V. Guimarães frente ao Moncarapachense, do Campeonato de Portugal,a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (domingo, 15h)."É jogo de Taça. Estas equipas, já passei por isso, olham para estes jogos como uma oportunidade de se mostrarem, para mostrarem a qualidade do trabalho que se faz nos escalões inferiores. Querem fazer Taça, uma surpresa. Termos consciência que somos Vitória, o que podemos fazer, queremos impor o nosso jogo. É um adversário que ainda não perdeu para o campeonato, está no 1º lugar, tem rotinas de vitória. Vai obrigar-nos a estar no máximo, temos de ter a noção, responsabilidade e compromisso de impor a nossa ganância e vontade de ultrapassar e continuar nesta prova"."Toda a gente olha para a Taça e tem um sonho. O mais importante é focar-nos no presente, no que temos de fazer. Temos de ser sérios, competentes e responsáveis nesta eliminatória. Queremos aproximar-nos jogo a jogo do sonho, mas o mais importante é o presente, esta eliminatória"."Olhando para a grandeza do Vitória, todas as competições em que está inserido o clube trazem responsabilidade. O que passei para os jogadores foi essa responsabilidade. Todos merecem a oportunidade de jogar, os que vão jogar têm de ter a responsabilidade de saber o que é continuar nesta prova. Vão jogar os melhores porque queremos continuar nesta prova"."Não olho para estes jogos como mais acessíveis. Temos de olhar para o mais importante, o que temos de fazer. Os meus jogadores sabem o que estamos a implementar, uma filosofia de jogar para ganhar. O adversário vai testar a nossas capacidades, por isso temos de revelar a ambição de continuar na Taça. Vou decidir em função do desempenho dos jogadores. Podia aproveitar para dar minutos a determinados jogadores, mas o que acho que é fundamental é preparar o que temos pela frente, pelo que os que vão jogar são os que estão mais capacitados para os nossos objetivos".