Álvaro Pacheco após a passagem às 'meias': «Triunfo suado mas merecido»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ver o V. Guimarães derrotar o Gil Vicente por 3-1 e avançar para as meias finais da Taça de Portugal, Álvaro Pacheco assumiu que "foi um triunfo suado, mas merecido e justo"."Fizemos uma primeira parte muito boa, entrámos com uma coragem muito grande, criámos imensas oportunidades e fizemos golos", justificou o técnico, salientando que "a equipa teve a serenidade de manter a estabilidade" sem esconder "o sonho de chegar ao Jamor": "Tivemos um guardião à altura porque o Charles esteve muito bem, mas o grupo está todo de parabéns pelo apuramento para as meias finais."