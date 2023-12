Álvaro Pacheco após vencer o Farense: «Desde que estou aqui foi o melhor jogo que realizámos»

O V. Guimarães foi ao Algarve vencer o Farense porem jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. No final do jogo, Álvaro Pacheco fez uma análise ao encontro, destacando a forma como os vimaranenses entraram na partida."Sabíamos que tínhamos de entrar aqui muito fortes, num campo difícil, com uma envolvência especial para o Farense, pelo aniversário do seu estádio, com adeptos fervorosos e apaixonados. E foi isso que nós conseguimos: entrámos fortes para tentar controlar o jogo da forma que pretendíamos. Nos primeiros 20 minutos, ficou escasso, porque podíamos estar em vantagem por mais golos, o que daria outra capacidade para gerir o jogo. Foi uma primeira parte muito forte, em que controlámos, principalmente esses 20 minutos", começou por referir.E continuou: "Na segunda parte, sabíamos que o Farense, a perder, ia ser muito mais agressivo e os espaços iam aparecer. A equipa estava a ter o controlo de jogo e, de uma transição, há um lance que deu penálti e golo do Farense. Mas conseguimos reagir bem a essa adversidade, a equipa teve uma serenidade grande, mantendo-se fiel ao nosso jogo para esperar pelo momento certo para passar para a frente do marcador. Marcámos o golo perto dos 90 minutos, numa jogada em que a equipa conseguiu envolver-se, criar o espaço, detetar o momento de aceleração e aproveitar esse espaço. Conseguimos aqui uma vitória, era o que pretendíamos, com uma excelente exibição".No final da conferência de imprensa, Álvaro Pacheco considerou que foi o melhor jogo que o V. Guimarães realizou desde que o treinador assumiu o comando técnico: "Desde que estou aqui, foi, se calhar, o melhor jogo que realizámos, pelo desenrolar do jogo, pela forma como eles foram capazes de se desenrascar e arranjar soluções para os problemas que foram acontecendo. A vitória é inteiramente merecida e os meus jogadores estão de parabéns".