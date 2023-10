Álvaro Pacheco com claque particular de adeptos do Vizela na sua estreia pelo V. Guimarães

Álvaro Pacheco estreou-se na tarde deste domingo pelo V. Guimarães, com um triunfo por 3-1 na casa do Famalicão , e teve direito a um apoio particular no mínimo... inesperado. Isto porque, como testemunhou, no Estádio Municipal de Famalicão apresentaram-se dois adeptos do... Vizela com o expresso objetivo de apoiar e expressar a sua gratidão ao antigo técnico do clube.Os adeptos utilizavam boinas semelhantes ao acessório já celebrizado por Álvaro Pacheco, assim como camisolas do Vizela, não podendo, no caso do equipamento da sua equipa, envergá-las no interior do recinto ao abrigo da política de não utilização de adereços não afetos à equipa visitada.Recorde-se que o agora treinador do V. Guimarães, de 52 anos, orientou os vizelenses durante três épocas e meia desde o Campeonato de Portugal, em 2019/20, até à 1.ª Liga, em 2021/22.