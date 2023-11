Álvaro Pacheco diz que a "melhor equipa perdeu": «Vitória fez um jogo monstruoso»

Apesar de ter perdido por 2-1 diante do FC Porto, Álvaro Pacheco era um técnico satisfeito por aquilo que viu da sua equipa. Na análise ao jogo, o treinador do V. Guimarães diz que a melhor equipa em campo perdeu e avaliou a partida realizada como "monstruosa"."Perdeu a melhor equipa, sem dúvida nenhuma. Não sou de olhar para dados, mas o Vitória fez um jogo monstruoso. Estou triste porque não conquista os 3 pontos. Este ambiente, esta massa adepta, catapultou-nos para sermos capazes de fazer este jogo. Fizemos o que era o nosso objetivo, com uma equipa mandona, a jogar olhos nos olhos. A seguir o plano de jogo, a jogar em casa, aproveitámos a nossa fortaleza. Fizemos um jogo brutal em todos os parâmetros. Tirámos o espaço ao FC Porto com e sem bola. Faltou claramente finalizar as oportunidades. Quando o Diogo Costa é o melhor em campo isso diz tudo sobre a nossa prestação. Estou triste pela derrota, não merecíamos, mas temos de olhar em frente, felicitar os jogadores e dizer que por aqui é o caminho", começou por dizer, à SportTV."Pela mentalidade e a forma como o fizeram, estão de parabéns. O FC Porto faz golo numa bola parada e numa transição, num erro que marcou a diferença. De resto, controlámos o jogo, com e sem bola. Hoje perdeu a melhor equipa. Costumo dizer que não há vitórias morais, nós vivemos de pontos, o Vitória vive de pontos. Mas temos de olhar para isto como a nossa imagem de marca. Se formos isto em todos os jogos faremos um grande campeonato, que orgulhará os adeptos", assumiu o técnico, que a fechar recusou falar da arbitragem.