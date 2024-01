Álvaro Pacheco e a igualdade pontual entre Vitória e Sp. Braga: «É um momento conquistado pelos jogadores»

As declarações de Álvaro Pacheco na flash-interview após o triunfo do V. Guimarães sobre o Estrela da Amadora, por 3-0, no duelo entre as duas equipas na 18.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

"Foi um jogo em que tínhamos como objetivo vencer, para premiar estes jogadores, este grupo de campeões, nesta jornada. Acho que estes resultados nunca foram conseguidos na história do Vitória. O adversário tem uma forma de jogar que não dá muitos espaços. Uma primeira parte com equilíbrio, mas fomos para o intervalo a merecer a vantagem. Na segunda parte, aí sim, tivemos mais controlo porque também controlámos a profundidade. Depois, tivemos a capacidade de aproveitar o Estrela, que estava dar mais espaço e estivemos muito fortes mentalmente. O jogo tinha muitas adversidades. Uma vitória justa, mas muito difícil. Destacar o trabalho fantástico que o Sérgio Vieira está a realizar", disse o técnico dos vimaranenses, logo após o final da partida no Estádio D. Afonso Henriques.

Alcançar o Sp. Braga na classificação

"É um momento conquistado pelos jogadores, com foco, ambição e motivação. Temos que continuar focados e perceber o que nos trouxe até aqui. Ter uma capacidade de abraçar uma ideia de jogo, porque aquilo que temos vindo a fazer tem a ver com o mérito e o modo de pensar. Somos campeões todos os dias, agora é festejar e focarmo-nos outra vez no trabalho para estarmos prontos para o próximo desafio", terminou.



Entretanto, Jota Silva, autor de um golo e duas assistências, salientou o "grande jogo" da equipa. "Este prémio é de todos. Fizemos um grande jogo, fomos uma verdadeira equipa dentro de campo. O Estrela é forte, fazem boas transições, mas é o que costumo dizer: quando sofremos, sofremos todos juntos e assim torna-se mais fácil. Estamos de parabéns", disse, comentando de seguida o momento do golo: "Quando temos colegas com a capacidade do Nuno, de colocar estas bolas, torna-se fácil. É um golo da equipa. Viemos do intervalo a querer fazer mais. Fomos muito fortes, soubemos gerir todos os momentos de jogo com ou sem bola."



Já sobre o facto de o Vitória 'apanhar' o rival Sp. Braga na classificação, Jota Silva salientou a "força" do grupo de trabalho. "Entramos em todos os jogos para ganhar. Fizemos 38 pontos e acho que o registo de três pontos demonstra a força e o bem que se trabalha neste clube. Uma palavra para todo o grupo, trabalhámos toda a semana para fazer isto durante o jogo", terminou.