Álvaro Pacheco: «É injusta esta derrota. O Vitória merecia levar daqui pontos»

Álvaro Pacheco lamentou a derrota do V. Guimarães diante do Moreirense, por 1-0 , num jogo no qual diz que o resultado foi injusto e que a sua equipa merecia pelo menos ter conquistado pontos."O Moreirense foi capaz de fazer mais golos do que nós. É injusta esta derrota. O Vitória merecia levar daqui pontos. Na primeira parte, o Moreirense criou-nos mais dificuldades. Sabíamos que era muito forte a acelerar quando ganhava os duelos e criou-nos algum desconforto, mas não nos criou grandes oportunidades. Não fomos tão assertivos no jogo por fora, mas chegámos na mesma à área e criámos algumas situações.Na segunda parte, começámos a ganhar duelos, a primeira e a segunda bola, a não permitir que o Moreirense conseguisse subir para o último terço. Mas não podíamos perder a bola na construção, porque sabemos que o Moreirense é forte na transição. Sofremos um golo numa perda de bola, na sequência de uma transição. A perder, ficámos nervosos, mas não deixámos de ir em busca do golo. Seria justo.Podíamos ter aproveitado e ter mais calma na aceleração do jogo. Faltou-nos ter mais calma na definição dos lances, mas levámos imensas bolas à baliza e tivemos imensas bolas bloqueadas. A equipa ficou um bocadinho intranquila. Na segunda parte, entrámos muito bem, e empurrar o Moreirense para trás, mas faltou-nos ser mais assertivos.A ganhar, o Moreirense baixou as linhas e reduziu o nosso espaço. Não fomos felizes a definir os lances, mas tenho de estar feliz pela entrega dos meus jogadores.Não foi displicência [a perda de bola no lance do golo e noutros lances da segunda parte]. Quero que os jogadores tenham a coragem de tomar decisões. Não quero que os jogadores alguma vez percam a coragem de tomar decisões para sermos mais fortes no futuroO relvado estava pesado, mole, e, como só tinha duas paragens na segunda parte, esperei pelo que o jogo ia dar para fazer as últimas substituições [entrada de Alisson Safira e de Nélson da Luz, aos 84 minutos]".